Julgamento de Daniel Silveira inicia com atraso por causa de advogado; siga ao vivo

O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, ao abrir a sessão plenária desta quarta-feira, que julga a ação penal 1044, que o atraso na abertura dos trabalhos ocorreu por culpa do advogado de Daniel Silveira, que declarou não estar vacinado contra a Covid-19, tampouco concordou em participar via online da sessão.

Após muito debate, ele aceitou fazer um teste de Covid, após o resultado negativo, a sessão teve início com mais de uma hora de atraso (sessão estava prevista para iniciar as 14 horas). Fux determinou que sua declaração constasse em ata e pediu que fosse encaminhada a OAB a conduta do advogado.

Mais cedo, os deputados Eduardo Bolsonaro e Daniel Silveira foram barrados quando tentaram entrar para assistir a sessão.

A ação penal 1044 julga que o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de coação no curso do processo (artigo 344 do Código Penal), incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes da União (artigos 18 e 23 da Lei de Segurança Nacional – Lei 7.170/1973).

Via Alax Alex, PainelPolítico