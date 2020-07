Ministério Público realiza pesquisa para aprimorar comunicação interna da Instituição

O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio do Departamento de Comunicação Integrada, está realizando uma pesquisa sobre a comunicação interna da Instituição. O objetivo da pesquisa é levantar dados sobre como as notícias e comunicados de interesses dos integrantes da Instituição estão chegando aos seus destinatários, principalmente em tempos difíceis por causa da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), que mudou a rotina de trabalho, com muitos membros e servidores atuando em trabalho remoto.

Com a pesquisa, busca-se também fazer uma avaliação sobre o trabalho da área de Comunicação, visando aprimorar ainda mais os serviços da área. O formulário da pesquisa pode ser preenchido no período de 9 a 20 de julho, por meio do link ,disponibilizado na Intranet e também no portal do MPRO.

Membros e servidores são parte essencial nesse processo, participem!

Por DCI/MPRO