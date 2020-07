Motociclista é atropelado após a ponte do rio Madeira e morre no local

O motociclista Vardecir da Silva, 56 anos, morreu no início da manhã desta sexta-feira (24), após ser atropelado por dois veículos na BR-319, em frente à Vila DNIT, logo após a ponte sobre o rio Madeira, em Porto Velho. Os condutores dos veículos causadores do acidente fugiram, mas com informações de testemunhas, um deles, que conduzia uma Hillux, foi loalizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava bêbado e acabou preso.

De acordo com informações preliminares, o motociclista estava seguindo na rodovia com destino a um sítio no quilômetro 13, sentido o município de Humaitá.

O motorista de um veículo o atingiu e logo em seguida, uma caminhonete que seguia no mesmo sentido, acabou atropelando a vítima por trás. Com o impacto, Vardecir morreu antes de receber socorro.

Os dois motoristas fugiram sem prestar socorro, mas o da Hillux foi interceptado pela Polícia e encaminhado para a Central de Flagrantes de Porto Velho.

