Motociclista é jogada a vários metros após carro avançar preferencial

Uma equipe do Samu compareceu no local e prestou socorro

Durante a tarde desta segunda-feira (10), a Polícia Militar do batalhão de trânsito fez mais um registro de acidente de trânsito com vítima, desta vez a colisão entre carro e moto no cruzamento das Avenidas Pinheiro Machado com Buenos Aires, bairro Embratel em Porto Velho.

De acordo com informações do motorista do carro, ele seguia na Buenos Aires e pelo fato de não ser da cidade não se atentou com a preferencial da Pinheiro Machado e avançou, vindo a atingir o motociclista que seguia no sentido bairro.

Publicidade

Com a violência do impacto, a vítima, um jovem de aproximadamente 25 anos, foi jogado a vários metros batendo contra uma lixeira. Uma equipe do Samu compareceu no local e prestou socorro a vítima que foi levada para o hospital João Paulo II.

Por NewsRondonia