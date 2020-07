Pioneiro no Cone Sul, morre aos 93 anos Manoel Inácio, pai de ex-governador de Rondônia, Daniel Pereira

O agricultor Manoel Inácio, de 93 anos, pioneiro em Colorado do Oeste e em Cerejeiras, morreu em Porto Velho na manhã desta terça-feira, 07. O agricultor é pai do ex-vereador por Cerejeiras, ex-deputado estadual, ex-vice-governador e ex-governador de Rondônia, Daniel Pereira (PSB).

A reportagem do FOLHA DO SUL ONLINE tentou contato com Daniel Pereira, mas não obteve retorno. Pelo Facebook, o ex-governador postou uma foto com o pai em preto e branco.

Manoel Inácio chegou à região de Cerejeiras em 1977. Na época, a localidade era parte do município de Colorado. Segundo o site oficial do governo de Rondônia, o pioneiro e pai do ex-governador primeiro se estabeleceu em Colorado, antes de ele e a família se mudarem para Cerejeiras – onde o filho dele começou sua vitoriosa trajetória política.

Segundo o site “Mídia Rondônia”, o pioneiro será sepultado em Colorado

Por Folha do Sul