PRF apreende 2.400 litros de bebida alcoólica escondida em frete de cimento

A Polícia Rodoviária Federal em Vilhena registrou um flagrante de transporte de mercadoria nacional sem nota, durante comando de fiscalização ostensiva, utilizando tecnologia orientada para inteligência policial.

Durante as abordagens, um caminhão que transportava cimento foi inspecionado e, no meio da carga, foram encontradas 400 caixas de bebida alcoólica. No total, foram contabilizados 2.400 litros de cachaça. O material foi entregue à Secretaria de Fazenda do estado para tomada das providências cabíveis.

rondoniagora