PRF prende acusados de seqüestrar idosos em Colorado do Oeste; casal teria confessado duplo assassinato

Informações preliminares obtidas pelo FOLHA DO SUL ON LINE dão conta de que um casal teria sido preso pela Polícia Rodoviária Federal tentando deixar o Estado de Rondônia, através da BR 364, em Vilhena. Eles já teriam confessado o seqüestro do casal de dentistas que estava desaparecido desde domingo, 05, na cidade de Colorado do Oeste (VEJA AQUI).

Em grupos de policiais no WhatsApp circula a informação de que os seqüestradores teriam confessado o assassinato do casal. No carro em que eles estavam, e que pertence às vítimas, teriam sido encontradas anotações sobre o crime (oficialmente, o duplo homicídio ainda não foi confirmado pelas autoridades).

A reportagem do site segue acompanhando o desenrolar da tragédia, e traz, ainda hoje, informações sobre as circunstâncias e motivações da ação criminosa. Agentes da Civil e da PRF estão em diligências, junto com o homem e a mulher acusados do crime, tentando localizar os corpos e confirmar se a confissão é mesmo verdadeira.

Os supostos assassinos confessos deverão ser interrogados pela Polícia Civil, em Vilhena.

Por Folha do Sul