Secretário de Saúde de RO testa positivo para coronavírus e pode ter infectado o governador

Ofegante e visivelmente abatido, o secretário de Saúde de Rondônia, Fernando Máximo postou um vídeo nesta terça-feira feira em suas redes sociais informando que testou positivo para o novo coronavírus e que está am casa, em home office onde se recupera da doença.

O secretário disse já estar tomando medicamentos para tratar o coronavírus e, enquanto se trata nos próximos dias, vai sair da linha de frente do combate à Covid-19 e ficará isolado em casa.

“Ficarei aqui de casa desenvolvendo projetos. Também vou aproveitar para responder dúvidas [de internautas] sobre a doença”, disse.

Mas, além de estar com a doença, Fernando Máximo também pode ter infectado o governador Marcos Rocha (PSL) e mais um monte de gente, já que no último sábado, ele participou de uma testagem rápida feita no modo ‘drive-thru’ na frente do Palácio do Governo de Rondônia, onde estava acompanhado do governador. Na ocasião, 261 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19.

Rocha chegou a entregar o’kit Bolsonaro’ de medicamentos pessoalmente para moradores diagnosticados com coronavírus.

Por Painel Político