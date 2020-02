Vídeo mostra homem sendo espancado na praça Aluízio Ferreira em Porto Velho

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostram as agressões cometidas contra o morador de rua identificado como Isaías R. S., 35. O crime que foi divulgado ontem (10) pelo Rondoniaovivo aconteceu na noite de domingo (09) na praça Aloízio Ferreira, na Avenida Farquar, bairro Caiari, região Central de Porto Velho (RO). A vítima teve de ser socorrida para a policlínica Ana Adelaide.

O morador de rua estava se divertindo na praça junto com a esposa, quando o acusado chegou e praticou o crime. Devido as agressões, a vítima caiu ao solo e ainda recebeu um chute no rosto. Em seguida, o acusado fugiu correndo. Uma equipe do Samu e outra da Polícia Militar estiveram no local. A vítima não soube informar a motivação para o crime.

Por Rondoniaovivo