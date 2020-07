Vilhenense suspeito de comandar quadrilha especializada em roubo de picapes e aviões é preso em Porto Velho

Segundo a polícia, além de Rondônia, Danilo Pereira Marafon atuava também nos Estados de do Pará, Amazonas e Mato Grosso

Na última quarta-feira, 15, investigadores da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Porto Velho prenderam Danilo Pereira Marafon, de 35 anos. Segundo a Polícia, Marafon lidera uma quadrilha envolvida em roubos de aviões nos municípios de Vilhena e Cujubim, e de diversas caminhonetes na capital e interior do Estado. Ainda de acordo com a polícia, os veículos e aeronaves roubados pela quadrilha de Marafon eram negociados na Bolívia.

As investigações, coordenadas pela delegada Keity Mota Soares constataram que havia três mandados de prisão preventiva contra Marafon por diversos crimes de assalto a mão armada juntamente com a quadrilha que ele liderava.

As investigações também apuraram que além de atuar na criminalidade em Rondônia, o vilhenense Marafon também agia ativamente nos Estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso. As aeronaves roubadas por ele eram negociadas na Bolívia, segundo apurou a polícia.

Recentemente, o vilhenense que em 2009 foi preso com um carro clonado, trocou tiros com policiais civis do município de Buritis durante o roubo de uma picape. Ele conseguiu fugir para o Estado de Mato Grosso.

De acordo com a polícia, no dia 24 de fevereiro deste ano, Marafon e o comparsa Ricardo Fabiano de Lima, armados, renderam o motorista de uma picape Toyota Hilux, roubaram o veículo e mantiveram duas mulheres em cárcere privado.

Outra ação criminosa praticada por Marafon e Ricardo, aconteceu na BR 364, km 980, em Porto Velho. Os bandidos renderam um casal e roubaram uma caminhonete Toyota Hilux. As vítimas também ficaram como reféns no mesmo cativeiro das primeiras, sendo libertados na madrugada do dia seguinte.

A polícia informou ainda que parte do bando que era comandado por Marafon já se encontra preso e outros com mandados de prisão em aberto.

Na quarta-feira, quando os policiais conseguiram chagar até Marafon, ele ainda tentou ludibriar os investigadores apresentando uma documentação falsa. Mas, não colou. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia, onde ficou à disposição da justiça.

Fonte: Foto: Rondoniagora

Autor: Rogério Perucci com Rondoniagora