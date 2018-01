Câmara de Porto Velho deve passar por nova reforma; o valor é de R$ 1,3 milhão

Porto Velho, RO – Após a aquisição de veículos – entre eles, um automóvel de luxo – para atender às necessidades da Presidência da Câmara de Vereadores de Porto Velho, o Portal Transparência do Poder já expõe também dados acerca de empenho destinado a custear a reforma do prédio.

Serão R$ 1.340.533,65 absorvidos pela empresa NB Engenharia Construtora e Conservadora, vencedora do certame, a fim de operar a obra, que inclui a ampliação da edificação. A NB Engenharia foi responsável, inclusiva, pela reforma realizada na Casa de Leis em 2015, concluída no ano seguinte. À época, o comando era do vereador Jurandir Bengala (PR), do PT à ocasião.

Publicidade

Segundo o edital, “O prazo previsto para a execução dos serviços ora licitado será de 120 (cento e vinte ) dias, contados

da emissão da Ordem de Serviço expedida pela Câmara Municipal de Porto Velho”.

CONFIRA IMAGENS DO PROJETO







Autor / Fonte: Rondoniadinamica