Aquaplanagem provoca acidente entre caminhão e carro na BR 435

Um acidente foi registrado no início desta tarde de sábado, 01, próximo ao Balneário do Zago, na BR 435, saída para Vilhena.

Conforme informações levantada no local pela reportagem do Conesul Acontece, por volta das 13h00, um veículo Fiat Pálio da cor roxa, seguia pala BR 435, sentido Colorado do Oeste, quando chovia no momento e uma poça de água se formou na pista, o condutor do Pálio perdeu o controle da direção, e colidiu na lateral de um caminhão de tora Mercedes Bens branco, que seguia sentido Vilhena.

O carro em que seguia a família colidiu violentamente na lateral do caminhão, atingindo o Pneu, tendo o lado do motorista parcialmente destruído. Apesar do forte impacto, os ocupantes do carro tiveram escoriações leves.

Uma ambulância do serviço de emergência foi acionada, entretanto, nenhum dos ocupantes foram encaminhados para o Hospital de Colorado do Oeste. No veículo Pálio estavam dois adultos e duas crianças, e no caminhão o motorista, que não sofreu nenhum ferimento.