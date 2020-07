Coronavírus: Sintero suspende o atendimento presencial em razão do novo Decreto e do aumento de casos de contaminação

A orientação para atuação do atendimento remoto foi feita às Regionais do Sintero

O atendimento presencial na Sede Administrativa do Sintero, em Porto Velho, estará suspenso a partir desta sexta-feira (31/07), em razão do Decreto 25. 260 de 28 de julho de 2020 e a portaria conjunta nº 15, de 27 de julho de 2020, que reclassificou os municípios de Rondônia no Planejamento de Distanciamento Social para enfrentamento do coronavírus. No documento, o município de Porto Velho regrediu para a fase 2, em razão do aumento no número de casos da doença e no número de óbitos que chegou a mais de 550 pessoas.

O Sintero, preocupado com a saúde e bem-estar dos filiados, optou por fechar as portas neste momento de pandemia, em que a curva da capital parece estar longe de ser uma realidade, uma vez que em pouco tempo de atendimento presencial foi possível constatar casos de contaminação de diretores e funcionários da entidade. Para evitar que esse número cresça, o Sintero estará fechado a partir desta sexta-feira, para realizar uma sanitização e prolongará esse período de suspensão das atividades enquanto for necessário.

No entanto, o atendimento aos filiados continuará, porém de forma remota. Para isso, o sindicato disponibiliza o telefone 3217-3350, em que estará funcionando das 8:00 até às 13:00, no período de segunda a sexta. Os filiados também poderão entrar em contato através do e-mail [email protected] ou dos telefones dos diretores da Executiva do Sintero, disponível em http://www.sintero.org.br/page/diretoria.

O Sintero reitera que suas ações estão pautadas no compromisso e comprometimento com a categoria. Logo, assim que o período for propício e seguro, o Sintero retornará com os atendimentos presenciais para melhor atender aos filiados.

