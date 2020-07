Lucio Mosquini promove Live do MDB de Jaru com os Pré-candidatos, prefeito João Gonçalves é convidado

O MDB de Rondônia promoverá nesta quinta-feira, 09 de julho, uma grande Live com os pré-candidatos de Jaru que irão disputar o pleito eleitoral 2020.

Idealizada pelo deputado federal Lucio Mosquini que é o presidente do MDB em Rondônia, a super Live contará com a presença de convidados especiais como o presidente nacional do MDB deputado Baleia Rossi de São Paulo, o vice-presidente nacional do partido, senador Confúcio Moura, o prefeito de Jaru João Gonçalves Junior, e o presidente do diretório municipal do MDB e vice-prefeito de Jaru Jeverson Lima.

Durante a transmissão os pré-candidatos terão a oportunidade de se apresentarem e falarem um pouco dos projetos políticos que almejam.

Mosquini explicou que será abordado temas concernente as eleições, apresentação de pré-candidatos, esclarecimento de dúvidas sobre a nova data das eleições.

A Live vai começar às 19hs, e será transmitida pelo perfil oficial do Facebook do deputado Lucio Mosquini. Para assistir basta estar sintonizado no horário correto, o endereço é @deputadoluciomosquini.

Assessoria