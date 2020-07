Operação no Orgulho do Madeira prende 16 foragidos

Uma operação da Polícia Militar, em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), prende reeducandos que descumpriam medidas de justiça no Residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho. As ações visam levar maior segurança para os moradores do residencial, localizado na zona leste da capital de Rondônia, e continuam sendo mantidas para combater a criminalidade e avanço de facção.

Na manhã de quinta-feira (9), o Residencial foi alvo da Operação Paz no Orgulho, desencadeada pela PM e Polícia Penal, quando foram recapturadas 16 pessoas que estavam sendo monitoradas por descumprimento de medidas de Justiça.

A Operação Paz no Orgulho é mais uma ação desenvolvida para manter a segurança no Residencial, que nos últimos meses passou a ser notícia nos veículos de comunicação, devido aos vídeos de facção que viralizaram na internet. De imediato, a Polícia Militar deu resposta à sociedade e conseguiu prender integrantes de facções tanto do Orgulho do Madeira quanto do Morar Melhor, zona Sul da Capital e, consequentemente, restabelecer a ordem dentro dos residenciais.

Segundo destacado pelo comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), major PM Renato Suffi, toda a operação durou apenas 55 minutos e cumpriu todas as recapturas monitoradas. “Vale ressaltar que eram 16 alvos selecionados, dos quais quatro foram recapturados na noite de quarta- feira (8), e outros doze na manhã de quinta-feira, sendo que 100% dos alvos foram recapturados”, ressaltou major PM Suffi.

Conforme ressaltado pelo comandante, a operação conjunta, que contou com total participação da Polícia Penal, teve como missão intensificar a execução do policiamento ostensivo dentro das áreas de responsabilidade, especificamente no Residencial Orgulho do Madeira. Durante a operação, a Polícia Militar esteve reforçada, também, com policiais do Batalhão de Choque, inclusive com uso do canil e o Serviço de Inteligência.

Além de recapturas, a operação resultou na apreensão de mais de 30 invólucros de cocaína, que estavam em poder de um dos monitorados, e um veículo que também estava com drogas em seu interior.

A operação teve a participação da Unidade de Monitoramento Eletrônico (Umesp), Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape) e Gerência Regional I – Porto Velho.

