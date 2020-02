Adolescente de 15 anos morre em acidente envolvendo motocicletas na RO-133

Durante a noite deste Domingo (02) um grave acidente de trânsito envolvendo duas motos ceifou a vida de um jovem de 15 anos que estava na garupa de uma das motocicletas. A fatalidade ocorreu na RO-133, próximo a um quebra mola no núcleo de Alto Alegre, em Vale do Anari-RO.

De acordo com as informações o jovem identificado como Luciano Santos de 15 anos estava na garupa de uma motocicleta e seguia sentido ao município de Vale do Anari. Uma outra motocicleta que seguia no mesmo sentido teria passado fechado a outra, causando a colisão.

O jovem acabou sendo arremessado e quebrou o pescoço, ele chegou a ser socorrido por uma ambulância ao Hospital Municipal de Vale do Anari, porém já estava em óbito.

O Jovem residia no distrito de 5º Bec em Machadinho D’Oeste.