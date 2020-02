Escola Aberta da Terceira Idade do IFRO seleciona turmas para o primeiro semestre de 2020

As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (11) por meio do preenchimento de Formulário Eletrônico

O Programa Escola Aberta da Terceira Idade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (EATI-IFRO) inicia seleção para o primeiro semestre de 2020. As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (11) por meio do preenchimento de Formulário Eletrônico disponível no seguinte link: https://forms.gle/c7RU9k6ngfGRXMZZ6. As inscrições vão até 16 de fevereiro.

Após a apuração eletrônica das inscrições e a divulgação do resultado preliminar classificatório, os candidatos pessoalmente deverão apresentar cópia simples dos documentos comprobatórios acompanhadas de seus originais (CPF e Documento Oficial de Identificação com foto; Comprovante de residência; Comprovante de renda), nos Departamentos de Extensão dos campi, nos dias 19 e 20 de fevereiro.

Podem participar pessoas acima de 60 anos (homens e mulheres) e com tempo disponível para participar dos encontros, com objetivo de executarem atividades que envolvam desenvolvimento humano, estético, crítico e social.

São ofertadas 100 vagas, com mais 45 inscrições para o Cadastro Reserva, conforme quadro de vagas:

Campus Porto Velho Calama: 35 vagas e 15 (cadastro reserva)

Campus Porto Velho Zona Norte: 35 vagas e 15 (cadastro reserva)

Centro de Convivência do Idoso (CCI/SEMASF): 30 vagas e 15 (cadastro reserva)

Para realizar a inscrição não é necessário comparecer ao IFRO ou ou CCI. Mas caso precise de mais informações, é possível tirar dúvidas nos Campi Porto Velho Calama e Porto Velho Zona Norte e no Centro de Convivência do Idoso (CCI/SEMASF). O edital completo está neste link: https://portal.ifro.edu.br/portal-ifro/459-editais/extensao/9551-edital-n-02-2020-programa-escola-aberta-da-3-idade-eati-ifro.

Aulas

As aulas serão ministradas entre os meses de março a junho de 2020. Nos campi do IFRO, as atividades serão realizadas duas vezes por semana, sendo inicialmente às terças e quintas-feira, com duração de 2h30, no horário de 9 horas às 11h30 no Campus Porto Velho Zona Norte e das 14 horas às 16h30 no Campus Porto Velho Calama.

Sobre o EATI

O Programa Escola Aberta da Terceira Idade do IFRO iniciou em 2019, em Porto Velho, contando com a parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (SEMASF). De forma gratuita, a comunidade participa de um espaço institucional interdisciplinar aberto ao desenvolvimento humano, estético, crítico e social a partir de diferentes linguagens artísticas (artes integradas), educação, cultura, inclusão digital, atualização acadêmica, saúde, socialização, diversão e lazer.

Segundo o coordenador do programa, Marcelo Caires, a segunda turma acontece após ação positiva em 2019, quando cerca de 90 idosos participaram de várias atividades desenvolvidas em parceria com o IFRO. Entre as aulas estavam aprendizagens de música, matemática, filosofia, espanhol, inclusão digital, dentre outras áreas.

“A EATI é uma escola de atualização para idosos que pretendem resgatar a atividade funcional física e mental. Um programa para ressignificar a velhice, fazer amigos, ampliar o convívio social e resgatar um pouco da disciplina de voltar a estudar na terceira idade. O IFRO muito se orgulha de dar esse presente à sociedade porto-velhense e diversificar seu compromisso com a educação de qualidade, agregando mais essa demanda etária entre os nossos atendimentos”, finaliza.