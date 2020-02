Por Zékatraca

Hoje a festa é toda dele, não só a festa, mas, todas as felicitações e loas de felicidade.

Estou me referindo ao meu querido Neto João Victor filho do Silvinho e da Dani. João Victor está completando mais um ano de vida, sempre nos dando (a toda família) muita alegria por ser um bom filho, bom neto, bom irmão, sobrinho e primo. Parabéns João. Vou aí comer o bolo “Espirito Santo”.

A questão do Memorando da Seduc mandando recolher obras literárias das bibliotecas das escolas…

Mais uma vez o secretário de estado da Educação – SEDUC está na berlinda e pode até ser chamado às falas pelo chefe maior, por atitudes radicais como o Memorando mandando recolher das bibliotecas das escolas estaduais, 43 obras literárias consideradas clássicos da literatura brasileira e até internacional.

Por isso a Academia Brasileira de Letras expediu Nota de Repúdio (Leia nesta postagem) e agora o Ministério Público Federal publicou nota dizendo que vai investigar a atuação da Seduc. Veja a Nota do MPF aí abaixo.

MPF investiga atuação da Seduc em ‘ordem’ para recolher 43 livros de escolas públicas.

O Ministério Público Federal (MPF) abriu investigação para apurar a atuação da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) em relação ao memorando da pasta que ordenava a retirada de 43 obras literárias das escolas estaduais.

O procedimento é do procurador Raphael Luís Pereira Belivaqua e foi assinado na tarde desta sexta-feira (7), em Porto Velho.

Segundo Belivaqua, a educação do estado precisa explicar a fundamentação legal para mandar recolher os livros das escolas, além da motivação para expedição do memorando.

“Também queremos saber por que foi agravado esse documento de público para sigiloso, após o vazamento do recolhimento nas redes sociais.

Em tese esse procedimento é público, não tendo porque haver agravo de sigilo. Nesse caso pode ter ocorrido um caso de improbidade administrativa”, diz.

Conforme procedimento instaurado pelo MPF, a Seduc terá prazo de 10 dias úteis para apresentar relatórios e publicações comprobatórias em relação aos questionamentos feitos pela procuradoria.

“Caso se confirme, a gente pode fazer uma recomendação, uma Ação Civil Pública ou até uma ação por improbidade contra o estado”, afirma o procurador.

Não sei não, aliás, a atitude da Seduc está bombando na mídia nacional pejorativamente contra o governo do estado de Rondônia.

Creio que cabeças vão rolar, pois, a atitude de mandar recolher as obras literárias, foi realmente uma atitude impensada, ou se foi pensada foi mal pensada. Alguém deve explicações a população e em especial, ao mundo literário.

E eu que estava pensando em oferecer minha obra “literária” As Peripécias do General, para fazer parte do acervo das bibliotecas das escolas estaduais.

Quando os curadores da Seduc tomarem conhecimento do Conto “O Defunto Boêmio” ou então “Bloco do Purgatório” com certeza, vai indeferir a aquisição do meu livro.

Quem é o Zekatraca frente a um Euclides da Cunha, Mário de Andrade ou Machado de Assis. Mesmo assim, ainda vou tentar colocar as Peripécias do General nas bibliotecas estaduais. Não é uma obra literária, mas, é a história do maior carnavalesco de Porto Velho.